Johnson & Johnson во II квартале снизила чистую прибыль на 8,8%

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Американский производитель товаров для здоровья Johnson & Johnson во втором квартале 2024 года снизил чистую прибыль на 8,8% в годовом выражении, но его скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания аналитиков.

В апреле-июне чистая прибыль компании составила $4,69 млрд, или $1,93 в расчете на акцию, против $5,14 млрд, или $2,05 на акцию, годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов выросла до $2,82 на акцию с $2,56.

Выручка повысилась на 4,3% - до $22,45 млрд.

Опрошенные FactSet эксперты в среднем ожидали скорректированную прибыль компании на уровне $2,71 на акцию при выручке в $22,33 млрд.

Выручка фармацевтического подразделения в прошедшем квартале выросла на 5,5% - до $14,49 млрд. Доходы подразделения, выпускающего медицинские устройства, увеличились на 2,2% и составили $7,96 млрд.

Консенсус-прогноз предполагал первый показатель на уровне $14,12 млрд, второй - $8,17 млрд.

J&J пересмотрела прогноз на 2024 год и теперь планирует получить скорректированную прибыль в диапазоне $9,97-10,07 на акцию против ранее объявленных $10,57-10,72. Однако ожидания для выручки были улучшены до $89,2-89,6 млрд с прогнозировавшихся прежде $88,7-89,1 млрд.