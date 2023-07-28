Procter & Gamble в IV финквартале увеличила чистую прибыль на 11%

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Американская Procter & Gamble Co. (P&G), крупнейший в мире производитель потребительских товаров, в четвертом квартале 2023 финансового года увеличила чистую прибыль на 11%, выручку - на 5%.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-июне составила $3,384 млрд, или $1,37 в расчете на акцию, по сравнению с $3,052 млрд, или $1,21 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Выручка поднялась до $20,6 млрд против $19,5 млрд годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали прибыль на уровне $1,32 на акцию при выручке в $20 млрд.

Органический рост выручки (без учета покупки/продажи активов и изменения курсов обмена валют) в прошлом квартале составил 8%. При этом цены повысились на 7%, а объем продаж уменьшился на 1%.

Продажи косметических и парфюмерных средств P&G в четвертом финквартале выросли на 8% (до $3,746 млрд), товаров для домашних животных - на 3% (до $1,656 млрд), товаров для здоровья - на 3% (до $2,59 млрд), хозяйственных товаров - на 5% (до $7,241 млрд). В категории товаров для детей и личной гигиены показатель увеличился на 7% (до $5,156 млрд).

В 2023 фингоду P&G вернула акционерам в общей сложности $16 млрд, в том числе $9 млрд за счет выплаты дивидендов и $7,4 млрд через обратный выкуп акций.

Компания ожидает повышения выручка в этом фингоду на 3-4%. Органический рост, по прогнозу, составит 4-5%. Также предполагается, что прибыль на акцию увеличится на 6-9% - до $6,25-6,43.

Котировки акций P&G поднимаются на 1,6% в ходе предварительных торгов в пятницу. За последние три месяца рыночная стоимость компании сократилась на 2,7% (до $362,8 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 9,7%.

Procter & Gamble начала деятельность в 1837 году как небольшой семейный бизнес по производству мыла и свечей в городе Цинциннати (штат Огайо). В настоящее время портфель компании состоит примерно из 10 продуктовых категорий и около 65 торговых марок, которые продаются почти в 70 странах.

Основные направления деятельности P&G – производство потребительских товаров в следующих основных категориях: косметические и парфюмерные средства, товары личной гигиены, хозяйственные товары, товары для здоровья, средства для ухода за детьми, а также бритвенные принадлежности. Среди наиболее известных торговых марок Pampers, Tide, Ariel, Fairy, Always, Lenor, Oral-B, Olay, Tampax, Old Spice, Pantene, Head & Shoulders, Fusion, Gillette, Mach3, Venus, Braun.