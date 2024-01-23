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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Рост квартальной выручки нефтесервисной Halliburton не оправдал прогнозы рынка

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Американская нефтесервисная компания Halliburton Co. в 2023 году увеличила чистую прибыль с 1,7 раза, до $2,64 млрд, ее годовая выручка повысилась на 13%, до $23 млрд.

В IV квартале 2023 года компания увеличила чистую прибыль на 1%, выручку - на 3%.

Чистая прибыль компании в октябре-декабре составила $661 млн против $656 млн годом ранее. Прибыль в расчете на акцию повысилась до $0,74 с $0,72 годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила $0,86 на акцию, превысив средний прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $0,8 на акцию.

Квартальная выручка Halliburton увеличилась до $5,74 млрд с $5,58 млрд годом ранее при прогнозе рынка на уровне $5,78 млрд.

Выручка в сегменте оборудования для скважин и их обслуживания (Completion and Production) увеличилась в четвертом квартале на 4%, до $3,32 млрд, в сегменте оценки резервов и бурения скважин (Drilling and Evaluation) - на 1%, до $2,42 млрд.

Выручка компании от операций в Северной Америке в октябре-декабре сократилась на 7%, до $2,42 млрд.

Совет директоров компании одобрил повышение квартальных дивидендов до $0,17 на акцию с $0,16 на акцию.

За последние 12 месяцев капитализация Halliburton снизилась на 13,6%.

Halliburton США
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