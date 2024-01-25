Банк России зарегистрировал допэмиссию ТМК в рамках проведенного SPO

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск акций ПАО "Трубная металлургическая компания". Такой документ эмитент разместил на ленте раскрытия информации.

Акции размещаются по закрытой подписке в размере 40 млн штук, номинальная стоимость - 10 рублей.

В результате допэмиссии уставный капитал будет увеличен в пределах 4%.

В сентябре 2023 года ТМК в рамках SPO продала 18 млн обыкновенных акций (1,74% от общего количества акций компании), цена в рамках вторичного размещения составила 220,68 рубля за акцию, в ходе размещения было привлечено 3,97 млрд рублей. В рамках предложения каждый покупатель через шесть месяцев получает право приобрести по цене SPO одну дополнительную акцию на каждую бумагу, купленную в рамках SPO.

ТМК также должна провести дополнительную эмиссию акций по закрытой подписке в пользу продающего свои акции в ходе SPO основного акционера МК ООО "ТМК Стил Холдинг" по цене SPO (220,68 рубля за бумагу).

Основной акционер планирует выкупить весь дополнительный выпуск акций, за исключением ценных бумаг, которые будут приобретены миноритарными акционерами в рамках преимущественного права. Путем участия в дополнительной эмиссии акций основной акционер передаст компании денежные средства, привлеченные в рамках SPO.