ТМК объявила о начале реализации оферты участникам вторичного размещения

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Трубная металлургическая компания" объявляет о начале периода акцепта оферты о приобретении акций компании участникам вторичного размещения акций (SPO, состоялось в сентябре 2023 года) по фиксированной стоимости 220,68 рубля.

Инвесторы, принимавшие участие в SPO, могут подать заявки на приобретение дополнительных акций ТМК с 25 по 28 марта (включая эти даты), говорится в сообщении компании. Каждый участник вторичного размещения может приобрести одну дополнительную акцию на каждую акцию, купленную в ходе SPO.

В результате реализации оферты количество акций ТМК в свободном обращении (free float) увеличится, что будет способствовать росту их ликвидности, отмечают в компании.

В сентябре 2023 года ТМК в рамках SPO продала 18 млн обыкновенных акций (1,74% от общего количества акций компании). В ходе размещения было привлечено 3,97 млрд рублей.