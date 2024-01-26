JPMorgan реорганизует бизнес и изменит состав высшего руководства

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Американский банк JPMorgan Chase & Co. объявил о реорганизации бизнеса и изменениях в высшем руководстве.

Соруководитель направления банковского обслуживания потребителей и сообществ (Consumer and Community Banking, CCB) Дженнифер Пипсак и соруководитель направления рынков и услуг в области ценных бумаг (Markets and Securities Services) Трой Рорбаух вместе возглавят расширенный коммерческо-инвестиционный банк (Commercial & Investment Bank), сказано в пресс-релизе.

Последнее направление объединит в себе сегменты глобального инвестиционного банкинга (Global Investment Banking), коммерческого банкинга (Commercial Banking), корпоративного банкинга (Corporate Banking), а также рынков, услуг в области ценных бумаг и глобальных платежей (Global Payments). Реорганизация позволит улучшить обслуживание крупных и средних по размеру компаний.

Сегмент коммерческого банкинга также расширится, в его состав войдет группа глобального корпоративного банкинга (Global Corporate Banking). Главой сегмента станет руководитель коммерческого банка (Commercial Bank) Даг Петно.

Соруководитель глобального инвестиционного банкинга Вишвас Рагхаван станет единственным главой этого направления. Другой соруководитель - Джим Кейси - займет в кредитной организации новую должность, о которой будет объявлено в ближайшее время.

Соруководитель направления рынков и ценных бумаг Марк Бадришани, работавший с Рорбаухом, покинет банк, а Джейсон Зиппель и Пранав Тагор вместе возглавят направление рыночной торговли (Markets Trading).

Соруководитель CCB Мэриэн Лейк, работавшая с Пипсак, станет единоличной главой сегмента.

Financial Times относит Пипсак, Лейк и Рорбауха к числу главных кандидатов на роль преемника главы JPMorgan Джейми Даймона, который управляет банком с 2005 года.