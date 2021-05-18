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Розничный бизнес JPMorgan возглавили две претендентки на пост CEO

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Подразделение по работе с физическими лицами JPMorgan Chase & Co. возглавили Мэриэн Лейк и Дженнифер Пипсак, которые являются претендентками на должность главного исполнительного директора американского банка, сообщает The Wall Street Journal.

Лейк, ранее руководившая подразделением потребительского кредитования, и Пипсак, занимавшая пост главного финансового директора, сменили Гордона Смита, который покинет банк в конце года. Новым главным финансовым директором был назначен Джереми Барнум.

JPMorgan два года назад назначил Лейк и Пипсак на их предыдущие позиции и определил их главными претендентами на пост CEO. Их назначение во главу подразделения, на которое приходится примерно 40% прибыли банка, подтверждает этот статус.

Нынешний гендиректор JPMorgan Джейми Даймон заявлял, что его отставка произойдет не в ближайшее время. Как отмечает WSJ, в течение многих лет на вопросы журналистов и аналитиков он отвечал, что будет возглавлять банк "еще пять лет". Он руководит банком с 2004 года.

Смит, который является одним из президентов и операционных директоров JPMorgan, в прошлом году временно возглавлял банк вместе с еще одним операционным директором Дэниелом Пинто, пока Даймон восстанавливался после экстренной операции на сердце.

В интервью Смит объяснил свою отставку желанием проводить больше времени с семьей. Он был последним членом операционного комитета банка, который находился в руководстве во время финансового кризиса 2008 года вместе с Даймоном. Он перешел в JPMorgan в июне 2007 года из American Express Co., а в 2012 году возглавил розничное подразделение.

Подразделение по работе с физлицами и операций по кредитным картам JPMorgan значительно выросло в последние годы. У банка есть филиалы во всех штатах США, кроме Аляски и Гавайев.

JPMorgan Мэриэн Лейк Дженнифер Пипсак Джейми Даймон Гордон Смит США

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