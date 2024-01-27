Глава "Газпром нефти" заявил, что факторы указывают на рост спроса на нефть

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Многие фундаментальные факторы говорят о том, что спрос на нефть будет расти. Такое мнение высказал глава "Газпром нефти" Александр Дюков на Дне энергетики в рамках международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

"Есть разные прогнозы. Какие-то аналитики говорят о скором закате нефтяного рынка. Я хочу сказать, что этим прогнозам уже не один год, и еще в 2020 году ряд аналитиков говорили, что пик потребления уже пройден, и дальше потребление будет только снижаться. Но прошло 4 года, мы видим, что рынок восстановился, потребление растет. И в принципе сейчас уже многие аналитики уверенно говорят о том, что если говорить о достижении пика, то это произойдет не раньше, чем в следующем десятилетии", - сказал он.

"Но, в принципе, скорее всего, это консервативный прогноз. И, безусловно, многие фундаментальные факторы говорят о том, что спрос на нефть продолжит расти: об этом говорит и рост населения планеты, об этом говорит и рост экономики, прежде всего азиатской экономики. И, безусловно, мы видим рост спроса как со стороны нефтехимии, также растет потребность в авиационном керосине и других видах топлива", - заявил Дюков.

В прошлом году, заметил он, Россия произвела 530 млн т нефти (ранее такую цифру приводил вице-премьер РФ Александр Новак). Согласно слайдам спикера, добыча нефти в РФ составила 530 млн т, производство нефтепродуктов - 267 млн т, производство бензина и дизтоплива - 140 млн т, производство керосина - 11 млн т, судового топлива - 7,8 млн т, битума - 11,8 млн т.

Вклад в бюджет нефтяной отрасли превысил 7 трлн рублей, инвестиции ВИНК составили более 2,2 трлн рублей, а вклад в ВВП - более 15%, говорится в слайдах.