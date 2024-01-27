"Газпром нефть" в 2023 году увеличила добычу углеводородов

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" в 2023 году увеличила добычу углеводородов, в 2024 году тоже ожидается рост, сообщил журналистам в субботу глава компании Александр Дюков.

"В прошлом году мы увеличили объемы добычи (углеводородов - ИФ). В этом году также планируем увеличить добычу. Что касается нефти, то, здесь, конечно, будет зависеть от квот ОПЕК+ для РФ", - сказал он, не приведя абсолютные цифры добычи компании.

Дюков также сообщил, что "Газпром нефть" закладывает в бюджет ту цену на нефть, которая указана в прогнозе Минэкономразвития.

По его словам, компания в 2024 году сохранит инвестиции на уровне 2023 года.