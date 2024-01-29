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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:21

Правительство выдвинуло кандидатов в набсовет Сбербанка

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Правительство предложило избрать в наблюдательный совет Сбербанка в качестве представителей государства помощника президента Максима Орешкина, вице-премьера Дмитрия Чернышенко, министра финансов Антона Силуанова и его заместителя Владимира Колычева. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В прошлом году в списке кандидатов в набсовет Сбербанка от государства были Орешкин, Чернышенко и Силуанов.

Состав набсовета по итогам годового собрания в 2023 году Сбербанк не раскрывал.

В список кандидатов были включены 14 человек. Помимо Орешкина, Чернышенко и Силуанова в него список вошел Колычев, глава набсовета "Московской биржи" Сергей Швецов, глава Сбербанка Герман Греф, его первый заместитель Александр Ведяхин, декан экономического факультета МГУ им. Ломоносова Александр Аузан, ректор НИТУ "МИСИС" Алевтина Черникова, профессор кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ Ирина Шиткина, президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, ректор "Сколтеха" Александр Кулешов, президент МФТИ Николай Кудрявцев, бывший первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян.

Основным акционером Сбербанка с долей в капитале в 50% плюс 1 акция (52,32% голосов) является правительство.

Михаил Мишустин Сбербанк Максим Орешкин Антон Силуанов Дмитрий Чернышенко Владимир Колычев
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