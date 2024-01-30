Европейские фондовые индексы завершили торги понедельника без единой динамики

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы не показали единой динамики в понедельник.

Инвесторы ждут итогов очередных заседаний Федеральной резервной системы (ФРС) и Банка Англии, а также данных об изменении ВВП Германии, Франции и еврозоны в целом, которые будут опубликованы в течение предстоящей недели.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к закрытию рынка увеличился на 0,21% и составил 484,84 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 снизился на 0,03%, германский DAX - на 0,12%, французский CAC 40 - на 0,09%, итальянский FTSE MIB - на 0,48%, испанский IBEX 35 - на 0,47%.

Ни Федрезерв, ни Банк Англии, вероятно, не станут менять базовые процентные ставки на этой неделе.

Британский ЦБ может заявить о неожиданно быстром прогрессе в замедлении инфляции в стране, пишет газета Financial Times со ссылкой на мнения аналитиков. Его заявление по итогам заседания будет сопровождаться новой порцией прогнозов, в которых, вероятно, будут отражены ожидания дальнейшего ослабления инфляции.

"Банк Англии признает четкий прогресс в плане замедления темпов роста цен, но отметит, что провозглашать победу над инфляцией пока рано", - говорит экономист JPMorgan по Великобритании Аллан Монкс.

Акции Bayer AG подешевели на 4,5% по итогам торгов. В понедельник стало известно о решении суда Филадельфии, постановившего, что немецкая компания должна выплатить американцу Джону Маккивисону в общей сложности $2,25 млрд по иску об использовании гербицида Roundup, который предположительно вызывает рак.

Бумаги Ryanair Holdings Plc выросли в цене на 4%, несмотря на слабую отчетность компании. Крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер в третьем квартале 2024 финансового года (октябрь-декабрь) зафиксировал резкое падение чистой прибыли из-за роста расходов на топливо, а также ухудшил верхнюю границу прогнозного диапазона для этого показателя на текущий фингод.

Швейцарский производитель стройматериалов Holcim Ltd. объявил о намерении выделить в отдельную фирму свои активы в Северной Америке, акции которой будут размещены на бирже в первом полугодии 2025 года. Стоимость североамериканского бизнеса может составить до $30 млрд, по оценкам экспертов. На этой новости цена акций Holcim поднялась на 4,7%.

Капитализация Royal Philips NV упала на 4,4%. Голландская компания, выпускающая потребительские товары и медицинское оборудование, в четвертом квартале получила чистую прибыль против убытка за тот же период 2022 года, при этом выручка снизилась.

Стоимость бумаг Rheinmetall увеличилась на 3%. Германская компания сообщила, что получила заказ на поставку компонентов для производства колесной бронетехники Fuchs 2. Заказчик и сумма контракта не раскрываются, однако в Rheinmetall отметили, что стоимость заказа в миллионах евро оценивается трехзначным числом. Поставка компонентов должна начаться в этом году и завершиться в 2028 году.

Акции французской SMPC, владельца модных брендов Sandro и Maje, подешевели на 1,9%. Годовая отчетность компании не оправдала прогнозов из-за ухудшения продаж в Европе и Китае в четвертом квартале.