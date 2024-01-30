Потребительские расходы во Франции в декабре выросли на 0,3%, как и ожидалось

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Потребительские расходы во Франции в декабре увеличились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в сообщении Национального статистического управления Insee.

Динамика показателя совпала с консенсус-прогнозом аналитиков, который приводит Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в ноябре потребрасходы выросли на 0,6%, а не на 0,7%, как сообщалось ранее.

Расходы на продукты питания в декабре сократились на 0,7% после нулевой динамики в ноябре. Тем временем потребление промышленных товаров увеличилось на 0,6% после роста на 0,9%, а расходы на энергоносители повысились на 1,7% после подъема на 1%.