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ЦБ начнет публиковать резюме обсуждения по ставке и откажется от доклада по ДКП

ЦБ начнет публиковать резюме обсуждения по ставке и откажется от доклада по ДКП
Фото: "Интерфакс"

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Банк России трансформирует материалы, которые выходят после заседаний совета директоров по ключевой ставке, говорится в сообщении регулятора.

Главное нововведение - публикация резюме обсуждения ставки. Начиная с февраля 2024 года оно будет выходить на шестой рабочий день после каждого решения по ставке. Резюме будет отражать обсуждение решения в период "недели тишины" и на заседании совета директоров. Материал будет содержать позиции участников обсуждения по ситуации в экономике и перспективам ее развития, альтернативные варианты решений с аргументами за и против, обоснование принятого решения. Позиции будут представлены без выделения мнений отдельных участников обсуждения, отмечает ЦБ.

Кроме того, Банк России изменит формат пресс-релиза по ставке - он станет более кратким. Подробная информация об основных факторах, повлиявших на решение, будет раскрываться в резюме. Пресс-релиз по-прежнему будет публиковаться в 13:30 по московскому времени в день принятия решения.

После опорных заседаний совета директоров ЦБ продолжит публиковать среднесрочный макроэкономический прогноз. Регулятор также будет размещать комментарий к прогнозу одновременно с резюме (в опорные раунды).

Формат и время пресс-конференции председателя Банка России не изменятся: она будет проводиться в 15:00 по московскому времени после каждого заседания.

Доклад о денежно-кредитной политике (ДКП) ЦБ публиковать перестанет, так как "обновленный набор материалов будет охватывать всю существенную информацию", которая ранее в нем содержалась.

Решение об изменении формата раскрытия информации с решением по ставке принято с учетом результатов исследований и общественных консультаций по обзору денежно-кредитной политики. За счет этого ЦБ рассчитывает детальнее раскрывать логику принятия решений по ставке, повысить прозрачность ДКП.

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