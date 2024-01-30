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BlackRock улучшила рейтинг акций США до "выше рынка" на ожиданиях "мягкой посадки"

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Американская инвесткомпания BlackRock изменила рейтинг торгуемых в США акций до "выше рынка" с "нейтрального" на ожиданиях "мягкой посадки" национальной экономики, пишет Financial Times.

Рейтинг изменен на фоне замедления инфляции и ввиду перспектив снижения процентных ставок ФРС.

Если в ближайшие месяцы темпы роста потребительских цен продолжат замедляться и регулятор начнет смягчение денежно-кредитной политики, то стимулируемое компаниями из сферы искусственного интеллекта (ИИ) ралли распространится за пределы технологического сектора, ожидает инвесткомпания.

При "нейтральном" рейтинге она отдавала предпочтение акциям эмитентов, ориентированных на ИИ.

BlackRock США ФРС
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