BlackRock улучшила рейтинг акций США до "выше рынка" на ожиданиях "мягкой посадки"

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Американская инвесткомпания BlackRock изменила рейтинг торгуемых в США акций до "выше рынка" с "нейтрального" на ожиданиях "мягкой посадки" национальной экономики, пишет Financial Times.

Рейтинг изменен на фоне замедления инфляции и ввиду перспектив снижения процентных ставок ФРС.

Если в ближайшие месяцы темпы роста потребительских цен продолжат замедляться и регулятор начнет смягчение денежно-кредитной политики, то стимулируемое компаниями из сферы искусственного интеллекта (ИИ) ралли распространится за пределы технологического сектора, ожидает инвесткомпания.

При "нейтральном" рейтинге она отдавала предпочтение акциям эмитентов, ориентированных на ИИ.