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Аналитики Bespoke подсчитали, что S&P 500 был бы на 19% ниже без ИИ-ралли

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Американский фондовый индекс Standard & Poor's 500 был бы на 19% ниже без ИИ-ралли, полагают аналитики Bespoke Investment Group. Об этом сообщает MarketWatch.

Эксперты инвесткомпании пришли к такому выводу по итогам анализа ее собственного портфеля ИИ-акций. Общая капитализация его 50 компонентов составляет $20,7 трлн.

При этом в S&P 500 входят бумаги 30 из этих 50 эмитентов, включая семь из девяти крупнейших в его составе по рыночной стоимости (в том числе шесть крупнейших).

Совокупная капитализация этих 30 эмитентов увеличилась более чем вдвое (на 101%) с момента выпуска чат-бота ChatGPT в ноябре 2022 года, положившего начало ИИ-буму. Этот рост соответствует примерно 1050 пунктам индекса, который в четверг повысился на 12,71 пункта (на 0,23%) и достиг 5433,74 пункта, обновив рекорд четвертую сессию подряд.

"Другими словами, без подъема котировок ИИ-акций S&P 500 при прочих равных был бы в районе 4370 пунктов, что на 19% ниже, чем сегодня", - пишут аналитики.

Если же оценивать стоимость этих 30 бумаг на основе текущих показателей прибыли, но с мультипликаторами на момент выпуска ChatGPT, индекс был бы на 6% ниже нынешнего уровня, отмечают в Bespoke.

Bespoke Investment Group S&P 500 США
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