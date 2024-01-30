General Motors увеличил квартальные дивиденды на треть

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель General Motors увеличил размер дивидендов за I квартал 2024 года на треть - до 12 центов на акцию с 9 центов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, выплаты пройдут 14 марта. Закрытие реестра акционеров назначено на 1 марта.

Дивидендная доходность бумаг компании составит 1,4%, исходя из котировок на закрытие торгов в понедельник ($35,39).

Котировки акций GM взлетели на 7,5% в ходе предварительных торгов во вторник. Рыночная стоимость автопроизводителя за последние двенадцать месяцев снизилась на 10% (до $48,2 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил почти 21%.