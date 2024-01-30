Банки РФ увеличили портфель ипотечных кредитов в 2023 году на 29,5%

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Совокупный портфель ипотечных кредитов банков РФ в 2023 году с учетом приобретенных прав требований увеличился на 4 трлн 139,9 млрд рублей, или на 29,5%, до 18 трлн 206,9 млрд рублей, против роста на 2 трлн 40,0 млрд рублей, или на 17,0%, в 2022 году и на 2 трлн 513,6 млрд рублей, или на 26,4%, в 2021 году, следует из информации на сайте ЦБ РФ.

Банки РФ в 2023 году предоставили физлицам ипотечные кредиты на 7,779 трлн рублей, что на 61,6% больше, чем в 2022 году (4,813 трлн рублей), и выше на 36,5% предыдущего годового максимума этого показателя, зафиксированного в 2021 году (5,699 трлн рублей).

Количество предоставленных в 2023 году кредитов увеличилось по сравнению с 2022 годом на 53,4% (2 млн 36,0 тыс. против 1 млн 327,3 тыс.), рекорд этого показателя также обновлен (прежний максимальный уровень 2021 года – 1 млн 908,5 тыс. – превышен на 6,7%).

Средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам снизилась в декабре 2023 года до 7,91% (в ноябре она составляла 8,18%). Год назад, в декабре 2022 года, она составляла 6,65%, максимум ставки прошлого года был зафиксирован в апреле 8,52%.

Банки в декабре 2023 года увеличили выдачу ипотечных кредитов заемщикам по сравнению с ноябрем на 8,2% до 785,5 млрд рублей с 726,1 млрд рублей, и на 12,7% по сравнению с декабрем 2022 года (696,9 млрд рублей).

Количество предоставленных кредитов в декабре превысило ноябрьский показатель на 4,1% (196,9 тыс. против 189,1 тыс.), оно на 11,7% выше показателя декабря 2022 года (176,2 тыс.).

Совокупный портфель ипотечных кредитов банков РФ с учетом приобретенных прав требований в декабре 2023 года увеличился на 287,9 млрд рублей, или на 1,6%. Годовые темпы роста портфеля за месяц снизились до 29,5% с 30,4%.

Средний размер одного ипотечного кредита в декабре вырос до 3,990 млн рублей, что на 3,9% больше, чем в ноябре (3,840 млн рублей). Годовые темпы роста этого показателя снизились до 0,9% с 5,1% в ноябре.

Средневзвешенный срок кредита за 2023 год увеличился на 12,9 месяца, или на 4,5%, до рекордных 302,3 месяца (25 лет и 2,3 месяца) с 289,4 месяца (24 года и 1,4 месяца) в декабре 2022 года. В декабре 2023 года средний срок кредита увеличился на 3 месяца с 299,3 месяца в ноябре.

Доля просроченных кредитов в совокупном ипотечном портфеле за 2023 год снизилась до 0,34% с 0,42%, их объем за год увеличился на 2,5 млрд рублей, или на 4,3%, до 61,3 млрд рублей.

В обзоре ЦБ РФ, опубликованном на его сайте, отмечается, что в декабре 2023 года в целом на рынке ипотеки не наблюдалось характерного для последнего месяца года значительного всплеска активности. Это может объясняться как повышенной активностью в августе-ноябре, так и снижением спроса заемщиков в условиях роста процентных ставок по рыночным предложениям банков.

В то же время выдачи ипотечных кредитов по программам государственной поддержки достигли в декабре пиковых значений, они возросли до 657,9 млрд рублей, или 83,8% общего предоставления ипотечных кредитов, с 542,9 млрд рублей, или 74,8% в ноябре. Такой прирост может быть связан в том числе со стремлением заемщиков получить ипотеку с господдержкой до ужесточения условий по льготным государственным программам.

В целом 2023 год стал рекордным по выдаче ипотечных кредитов с господдержкой – их было предоставлено на сумму 4,7 трлн рублей против 2,3 трлн рублей в 2022 году, что составляет больше половины (60,8%) общего объема ИЖК.

Общий объем рублевых кредитов физлицам, предоставленных за 2023 год, составил 26,1 трлн рублей, что на 45,5% больше показателя 2022 года и на 26,4% больше показателя 2021 года. Доля ипотечных в общем объеме выданных кредитов физлицам в 2023 году возросла до 29,8% с 26,8% в 2022 году, отмечает ЦБ.