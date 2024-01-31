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Alphabet увеличила чистую прибыль в IV квартале в 1,5 раза

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Американская Alphabet Inc., холдинговая компания Google, увеличила чистую прибыль в четвертом квартале 2023 года в 1,5 раза, выручку - на 13%, при этом ее рекламные доходы оказались хуже прогнозов.

Как говорится в пресс-релизе Alphabet, чистая прибыль в октябре-декабре составила $20,7 млрд по сравнению с $13,6 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию выросла до $1,64 с $1,05.

Квартальная выручка компании составила $86,3 млрд по сравнению с $76,05 млрд годом ранее. Выручка без учета расходов на приобретение трафика повысилась до $72,3 млрд с $63,1 млрд в четвертом квартале 2022 года.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль Alphabet на уровне $1,59 на акцию, выручку - $85,3 млрд, выручку без учета расходов на приобретение трафика - $71,2 млрд.

Рекламные доходы Google в минувшем квартале увеличились на 11%, до $65,5 млрд (прогноз рынка - $65,8 млрд). В частности, поисковый сервис заработал на рекламе $48,02 млрд, на 13% больше, чем годом ранее. Доходы от рекламы на YouTube выросли на 16%, до $9,2 млрд (прогноз - $7,8 млрд).

Выручка сервиса Google Cloud повысилась на 26%, до $9,2 млрд.

Главный финансовый директор Alphabet Рут Порат заявила в ходе телефонной конференции для инвесторов, что компания продолжает корректировать базу затрат и делает упор на "организационную эффективность". За последние несколько недель Alphabet объявила о сокращении в общей сложности более 1 тыс. рабочих мест.

Акции Alphabet подешевели на 5,8% на дополнительных торгах во вторник. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 51%.

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