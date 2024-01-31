Сбербанк выпустил новое мобильное приложение для iOS

Фото: Сергей Булкин/TACC

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Сбер выпустил новую версию приложения для смартфонов на платформе iOS, говорится в сообщении банка.

Приложение "Учёт онлайн" стало доступно для установки сегодня.

Банк советует в первую очередь скачать новое приложение клиентам со старыми версиями "Сбербанк онлайн" (12.14.1, 12.15 и 13.02). Поддержка этих старых версий будет прекращена, в течение 2024 года они будут планомерно отключены, отметила кредитная организация. Посмотреть версию, которая установлена на устройстве, можно на экране ввода кода-пароля или в настройках профиля.

"Мы просим наших клиентов-пользователей iPhone с устаревшими версиями "Сбербанк онлайн" оперативно установить новое приложение "Учёт онлайн", потому что банк прекращает поддержку самых старых версий приложений", - заявил первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царёв, слова которого приведены в сообщении.

Приложение "Сбербанк онлайн" из-за санкций с апреля 2022 года недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store.