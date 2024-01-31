Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Сбербанк выпустил новое мобильное приложение для iOS

Сбербанк выпустил новое мобильное приложение для iOS
Фото: Сергей Булкин/TACC

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Сбер выпустил новую версию приложения для смартфонов на платформе iOS, говорится в сообщении банка.

Приложение "Учёт онлайн" стало доступно для установки сегодня.

Банк советует в первую очередь скачать новое приложение клиентам со старыми версиями "Сбербанк онлайн" (12.14.1, 12.15 и 13.02). Поддержка этих старых версий будет прекращена, в течение 2024 года они будут планомерно отключены, отметила кредитная организация. Посмотреть версию, которая установлена на устройстве, можно на экране ввода кода-пароля или в настройках профиля.

"Мы просим наших клиентов-пользователей iPhone с устаревшими версиями "Сбербанк онлайн" оперативно установить новое приложение "Учёт онлайн", потому что банк прекращает поддержку самых старых версий приложений", - заявил первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царёв, слова которого приведены в сообщении.

Приложение "Сбербанк онлайн" из-за санкций с апреля 2022 года недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store.

App Store iOS iPhone Сбербанк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФАС проверит обоснованность установления банками комиссий для застройщиков

Qiwi закрыла сделку по продаже российских активов менеджменту

Рынок акций РФ во вторник подрос к 3200п по индексу МосБиржи на ослаблении рубля

Райффайзенбанк повысит максимальную комиссию за исходящие переводы в евро и долларах

Райффайзенбанк повысит максимальную комиссию за исходящие переводы в евро и долларах

Переход на одну валюту с Белоруссией не обсуждается

Суверенный фонд Норвегии получил рекордный доход в 2023 году

Суверенный фонд Норвегии получил рекордный доход в 2023 году

МВФ повысил прогноз по росту ВВП России в 2024 году до 2,6% с 1,1%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });