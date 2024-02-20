Глава Минэнерго предложил странам Европы самим инициировать переговоры о поставках газа

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Европейские страны, заинтересованные в продолжении поставок российского газа после окончания транзитного договора с Украиной, должны сами выйти к России с предложениями, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

"Переговоров нет, но, как сказал президент, мы обойдемся, если не будет (продолжения транзита - ИФ)", - сказал он.

"Но решение (отказ от транзита газа Украиной - ИФ) создает какую-то неопределенность на рынке для потребителей, которые получали газ с этого транзита. Поэтому это для них будет проблема, может вести к увеличению стоимости, ограничениям. Конкретных переговоров не идет. Но, думаю, европейские страны должны сами озаботиться и выйти с каким-то предложением, как сохранить транзит газа через Украину, потому что они в этом заинтересованы", - подчеркнул министр.