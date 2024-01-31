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Volkswagen создал компанию AI Lab для разработки ИИ-решений

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Германский автопроизводитель Volkswagen учредил новую компанию, которая сфокусируется на решениях в сфере искусственного интеллекта.

VW уже ведет предварительные переговоры с международными IT-игроками о совместной работе над ИИ-продуктами.

Создание новой компании, получившей название AI Lab, поможет упростить сотрудничество с IT-сектором и использовать преимущества технологий, отмечается в сообщении VW.

"Мы хотим предложить нашим клиентам реальную добавленную стоимость с помощью искусственного интеллекта, - заявил главный исполнительный директор VW Оливер Блюм. - Взаимодействие с IT-компаниями очень важно для нас. В будущем мы намерены упрощать сотрудничество в организационном и культурном аспектах".

VW видит ощутимый потенциал в технологиях распознавания речи и других услугах, таких как оптимизация с помощью искусственного интеллекта цикла зарядки электромобилей или прогнозирование технического обслуживания.

Volkswagen
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