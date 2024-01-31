Производство рыбных консервов в РФ в 2023 году упало почти на 11%

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Производство рыбных консервов в РФ в 2023 году, несмотря на рекордный вылов рыбы (5,3 млн тонн), снизилось.

Как сообщил Росстат в среду, было выпущено 552,2 млн условных банок (муб), что на 10,7% меньше, чем в 2022 году.

В декабре в годовом выражении производство упало на 10,8%, по сравнению с ноябрем 2023 года - на 14,1%.

По данным Росстата, производство мороженой рыбы в 2023 году увеличилось на 8,9%, до 3 млн тонн. В декабре показатель снизился в годовом выражении на 10,7% и 18,2% - по сравнению с ноябрем 2023 года. Он составил 187,5 тыс. тонн.

Производство мороженого рыбного филе в прошлом году сократилось на 14,4%, составив 221,7 тыс. тонн. В декабре его было выпущено 17,2 тыс. тонн, что на 6,2% меньше, чем в декабре 2022 года, но на 26,6% больше, чем в ноябре 2023 года.