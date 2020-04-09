Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:48Заразились
на 09.04В России 10 131+1 459В мире 1 511 104+85 008

Эксперты оценили в $1 млрд стоимость сотни самых дорогих квартир в Москве

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Сто самых дорогих квартир в российской столице суммарно стоят $1 млрд по итогам первого квартала текущего года, подсчитали эксперты компании Savills.

Такие данные специалисты столичного агентства недвижимости получили, подсчитав стоимость квартир с соответствии с индексом PCM TOP-100 (Prime Central Moscow TOP-100 Index, рассчитывается как средневзвешенная стоимость 1 кв.м в 100 самых дорогих квартирах Москвы).

"По состоянию на март 2020 года средняя цена квадратного метра в 100 самых дорогих квартирах Москвы составила $33.000/кв.м. Примечательно, что за последний квартал индекс PCM TOP-100 снизился на 1,5%, за год - практически не изменился", - говорится в сообщении компании.

Спрос на ультрадорогое жилье в Москве в первом квартале был стабильным. За последние три месяца рейтинг PCM TOP-100 обновился на 18%. При этом пять квартир и апартаментов, исключенных из рейтинга, были проданы (годом ранее - всего одна). Эксперты рассказали, что общая стоимость проданных ультрапремиальных квартир в I квартале 2020 года составила практически 3 млрд рублей ($41 млн).

По состоянию на конец марта в составе сотни было 50% квартир на первичном рынке, еще 50% - на вторичном. В свободной продаже находились только три ультрапремиальные квартиры с ценой, превышающей $50 тыс./кв.м. Остоженка заняла первое место по числу ультрапремиальных квартир и апартаментов (27 лотов).

Средний бюджет предложения квартиры, вошедшей в PCM TOP-100, составляет $10 млн. Стоимость самого дорогостоящего предложения на московском рынке элитного жилья (без учета особняков) превышает $80 млн (6 млрд рублей). Самый дешевый апартамент стоит $1,76 млн (137 млн рублей). Средняя площадь лота в рейтинге за I-й квартал 2020 г. составляет 283 кв.м, а каждый пятый лот из рейтинга является пентхаусом.

Savills Москва

Новости

МЧС уточнило, что взрыв в БЦ в Москве случился в бойлерной на 10-м этаже

В московском бизнес-центре произошел взрыв

В московском бизнес-центре произошел взрыв

Мэрия опровергла, что журналистам и волонтерам выдают QR-коды для поездок по Москве

Доля свободных офисов в Москве уменьшилась до уровня 2008 года

Доля свободных офисов в Москве уменьшилась до уровня 2008 года

Половина новых заболевших коронавирусом в Москве пришлась на людей моложе 45 лет

В Москве от коронавируса вылечились уже 313 человек

В Москве не будут разделять стационары для коронавируса и пневмонии

Более 40 человек выписали из больницы в Коммунарке за сутки

Большой театр сможет возобновить работу не раньше середины-конца лета

Большой театр сможет возобновить работу не раньше середины-конца лета

Источник сообщил о гибели четверых при пожаре в московском доме престарелых

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');