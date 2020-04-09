Эксперты оценили в $1 млрд стоимость сотни самых дорогих квартир в Москве

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Сто самых дорогих квартир в российской столице суммарно стоят $1 млрд по итогам первого квартала текущего года, подсчитали эксперты компании Savills.

Такие данные специалисты столичного агентства недвижимости получили, подсчитав стоимость квартир с соответствии с индексом PCM TOP-100 (Prime Central Moscow TOP-100 Index, рассчитывается как средневзвешенная стоимость 1 кв.м в 100 самых дорогих квартирах Москвы).

"По состоянию на март 2020 года средняя цена квадратного метра в 100 самых дорогих квартирах Москвы составила $33.000/кв.м. Примечательно, что за последний квартал индекс PCM TOP-100 снизился на 1,5%, за год - практически не изменился", - говорится в сообщении компании.

Спрос на ультрадорогое жилье в Москве в первом квартале был стабильным. За последние три месяца рейтинг PCM TOP-100 обновился на 18%. При этом пять квартир и апартаментов, исключенных из рейтинга, были проданы (годом ранее - всего одна). Эксперты рассказали, что общая стоимость проданных ультрапремиальных квартир в I квартале 2020 года составила практически 3 млрд рублей ($41 млн).

По состоянию на конец марта в составе сотни было 50% квартир на первичном рынке, еще 50% - на вторичном. В свободной продаже находились только три ультрапремиальные квартиры с ценой, превышающей $50 тыс./кв.м. Остоженка заняла первое место по числу ультрапремиальных квартир и апартаментов (27 лотов).

Средний бюджет предложения квартиры, вошедшей в PCM TOP-100, составляет $10 млн. Стоимость самого дорогостоящего предложения на московском рынке элитного жилья (без учета особняков) превышает $80 млн (6 млрд рублей). Самый дешевый апартамент стоит $1,76 млн (137 млн рублей). Средняя площадь лота в рейтинге за I-й квартал 2020 г. составляет 283 кв.м, а каждый пятый лот из рейтинга является пентхаусом.