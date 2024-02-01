Производство золота на месторождении Павлик в 2023 году выросло на 29% за счет II очереди

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Золотодобытчик "Павлик" в 2023 году увеличил производство золота на одноименном месторождении в Магаданской области на 29% до 9,288 тонны (299 тыс. унций), что является абсолютным рекордом для компании.

Сам "Павлик" цифры за 2023 год не раскрывает. Но Министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области сообщило, что компания увеличила производство на 2,069 тонны благодаря вводу в эксплуатацию в 2023 году второй очереди золотоизвлекательной фабрики.

Выход "Павлика-2" на проектную мощность позволит довести производство примерно до 13 тонн золота в год. Общий бюджет проекта превысил 32 млрд рублей.

Запасы месторождения Павлик оцениваются в 150 тонн золота.

Горно-обогатительный комбинат на месторождении Павлик в Магаданской области был открыт в 2015 году, сейчас, по оценкам, входит в топ-10 российских золотодобытчиков. Месторождение находится под управлением ИК "Арлан".