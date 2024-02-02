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Intel откладывает запуск завода по выпуску чипов в Огайо минимум на год

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Американская Intel Corp., один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов, минимум на год откладывает запуск завода по производству чипов в Огайо стоимостью $20 млрд, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В компании подтвердили эту информацию, заявив, что цель по введению предприятия в эксплуатацию в 2025 году не будет достигнута. При этом в Intel не обозначили точные сроки начала производства.

По данным WSJ, строительство завершится не раньше, чем в конце 2026 года, а выпуск чипов будет запущен после установки оборудования. В качестве причин задержки называются проблемы на полупроводниковом рынке, а также задержки с выделением денежных субсидий со стороны правительства.

В заявлении Intel говорится, что сроки строительства предприятий по производству полупроводников обычно составляют от трех до пяти лет после закладки фундамента. Возведение завода в Огайо началась в 2022 году. Ожидается, что там будут работать около 3 тыс. человек.

Котировки акций Intel на дополнительных торгах в четверг снизились на 0,7% после публикации WSJ. Рыночная стоимость компании за последние три месяца увеличилась почти на 14% (до $182 млрд), что практически совпадает с подъемом фондового индекса Nasdaq Composite.

Intel Огайо США
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