Автозавод "Урал" в 2023 году увеличил выпуск автомобилей на 45%, продажи – на 41%

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Автомобильный завод "Урал" (Миасс, Челябинская область) в 2023 году собрал 14,27 тыс. автомобилей, реализовал - 14,03 тыс. машин, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе автозавода.

Ранее сообщалось, что в 2022 году на автозаводе было собрано 9,825 тыс. грузовиков, реализовано - 9,938 тыс.

Таким образом, автозавод в 2023 году увеличил выпуск автомобилей на 45,2%, продажи - на 41,2%.

По данным "Урала", к концу прошлого года коллектив предприятия достиг темпа сборки 78 автомобилей в сутки (на конец 2022 года - 50 автомобилей в сутки).

В прошлом году на реализацию инвестпроектов, связанных с модернизацией производства и благоустройством, было направлено более 7 млрд рублей. В частности, начато строительство нового сборочного корпуса мощностью до 5 тыс. автомобилей в год. Также была благоустроена площадка логистического центра для удобства транспортных потоков.

Кроме того, в пресс-службе напомнили, что в прошлом году на предприятии совместно с Южно-Уральским госуниверситетом и МГТУ им. Баумана была создана линейка транспортных средств "Арктический автобус"; начат проект по созданию нового модельного ряда раздаточных коробок; представлена собственная линейка мостов для тяжелой техники, созданная в рамках сотрудничества с Фондом развития промышленности (ФРП).

Также в прошлом году продолжалась работа над проектом "электроплатформа", на базе которой разрабатываются различные модели спецтехники для городского хозяйства, в частности, экологичный мусоровоз, способный передвигаться как на двигателе внутреннего сгорания, так и на электротяге.

Предприятие реализует пятилетнюю инвестиционную программу стоимостью более 20 млрд рублей.

Автозавод "Урал" – крупный производитель грузовых автомобилей. Предприятие в 2024 году ставит задачу выпустить не менее 19 тыс. автомобилей