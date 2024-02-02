"Яндекс" зарегистрировал в САР "Фонд менеджеров"

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Международный фонд "Фонд менеджеров" зарегистрирован 1 февраля в Калининграде, говорится в материалах ЕГРЮЛ.

Учредитель и глава нового юрлица в документах не раскрываются, однако адрес и организационно-правовая форма совпадают с "Фондом общественных интересов" (ФОИ). Он был учрежден Yandex N.V. в 2020 году для передачи во владение "золотой акции" "Яндекса" от Сбербанка.

"Яндекс" подтвердил "Интерфаксу" факт регистрации "Фонда менеджеров". В компании не стали комментировать, какие у него цели и задачи и какую роль будет играть "Фонд менеджеров" в структуре "Яндекса".

"Яндекс" продолжает готовиться к реструктуризации. Ее детали мы расскажем позднее", - прокомментировали информацию в пресс-службе компании.

Работа над реструктуризацией "Яндекса" длится уже более года. В рамках предстоящих изменений российский бизнес планируется передать в "управление менеджмента", в то время как Yandex N.V. может выйти из числа владельцев российского бизнеса.

В конце октября 2023 года компания заявила о получении одного из разрешений на осуществление сделки по разделению бизнеса: правкомиссия по иностранным инвестициям в РФ одобрила внутреннюю реструктуризацию группы.

Вскоре после этого в специальном административном районе в Калининградской области (как и "Фонд менеджеров") было зарегистрировано МКАО "Яндекс". Спустя месяц нидерландская Yandex N.V. передала "дочернему" МКАО контроль над основным российским юрлицом "Яндекса" – ООО "Яндекс".

Основным акционером "Яндекса" является семейный траст, учрежденный сооснователем компании Аркадием Воложем. Фонду принадлежит 8,5% капитала "Яндекса" и 45,1% голосов (в июне 2022 года он перестал принимать решения по голосованию акциями компании, теперь голос учитывается исходя из рекомендаций совета директоров). Free float составляет 87,9% капитала (46,5% голосов).