Число рабочих мест в США в январе выросло существенно сильнее прогноза

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Количество рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 353 тыс., говорится в сообщении министерства труда страны.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал рост на 180 тыс.

Согласно пересмотренным данным, в декабре число рабочих мест в американской экономике повысилось на 333 тыс., а не на 216 тыс., как сообщалось ранее.

Безработица в США в январе осталась на уровне 3,7%. Аналитики ожидали ее подъема до 3,8%.

Количество рабочих мест в частном секторе в январе увеличилось на 317 тыс., в государственном - на 36 тыс.

Рост в сфере профессиональных и деловых услуг составил 74 тыс., в здравоохранении - 70 тыс., в розничной торговле - 45 тыс., в соцобеспечении - 30 тыс., в промышленном секторе - 23 тыс.

Средняя почасовая оплата труда в частном секторе в январе повысилась на 0,6% относительно предыдущего месяца (максимально с марта 2022 года), до $34,55 в час. В годовом выражении показатель вырос на 4,5% (максимально с февраля 2023 года). Аналитики ожидали повышения на 0,3% и 4,1% соответственно. В декабре рост составил 0,4% и 4,4%.

Средняя продолжительность рабочей недели в США в прошлом месяце сократилась до 34,1 часа с 34,3 часа месяцем ранее.

Доля участия населения в рабочей силе осталась на уровне 62,5%.