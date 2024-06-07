В США в мае число рабочих мест выросло значительно сильнее прогнозов

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В мае 2024 года количество рабочих мест в экономике США увеличилось на 272 тысячи, сообщило Минтруда страны.

Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали роста показателя 185 тысяч, опрошенные Bloomberg - на 180 тысяч.

По пересмотренным данным, в апреле число рабочих мест выросло на 165 тысяч, а не на 175 тысяч, как сообщалось ранее.

При этом безработица в США в мае повысилась до 4% по сравнению с 3,9% месяцем ранее. Эксперты не ожидали изменения, отмечает Trading Economics.

При этом безработица в США в мае повысилась до максимальных с января 2022 года 4% по сравнению с 3,9% месяцем ранее. Эксперты не ожидали изменения показателя, отмечает Trading Economics.

Количество рабочих мест в частном секторе в мае увеличилось на 229 тысяч, в государственном - на 43 тысячи.

Рост в здравоохранении составил 68 тысяч, в сфере отдыха и гостеприимства - 42 тысячи, в области профессиональных, научных и технических услуг - 32 тысячи, в соцобеспечении - 15 тысяч, в розничной торговле - 13 тысяч.

Средняя почасовая оплата труда в частном секторе в мае повысилась на 0,4% относительно предыдущего месяца и достигла $34,91. В годовом выражении показатель поднялся на 4,1%. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал рост на 0,2% и 4% соответственно.

Средняя продолжительность рабочей недели в США в прошлом месяце составила 34,3 часа, как и месяцем ранее.

Доля участия населения в рабочей силе снизилась до 62,5% по сравнению с апрельскими 62,7%.