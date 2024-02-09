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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 14 февраля повысится до 4 тысяч рублей

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 14 февраля составит 4 058,9 рубля против 3 804,6 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз. Таким образом, она повысится на 11,8%.

Пошлина на ячмень снизится до 219,5 рубля с 827 рублей за тонну, на кукурузу - вырастет до 2 278,7 рубля с 1 339,8 рубля соответственно.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $251,1 за тонну на пшеницу ($251,1 неделей ранее), $178,3 - на ячмень ($190,9), $210,7 - на кукурузу ($199,1).

Пошлины будут действовать по 20 февраля включительно.

Россия со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

С июня 2023 года базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу повышена до 17 тысяч с 15 тысяч рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - до 15 875 рублей с 13 875 рублей за тонну.

Минсельхоз
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