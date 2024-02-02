Агрохолдинг "Мираторг" закрыл свой интернет-магазин

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Агрохолдинг "Мираторг", один из ведущих производителей мяса в России, сообщил, что прекращает работу интернет-магазина shop.miratorg.ru с собственной доставкой продуктов.

"Компания в рамках вертикально интегрированной бизнес-модели "от поля до прилавка" оптимизирует с точки зрения рентабельности действующие розничные каналы продаж", - говорится в сообщении.

"Мираторг" напоминает, что его фирменная розничная сеть включает более 120 магазинов в шести регионах страны. Продукция холдинга также реализуется в торговых сетях партнеров.

АПХ "Мираторг" основан в 1995 году. В состав холдинга входят растениеводческий дивизион, комбикормовые заводы, свиноводческие, птицеводческие, животноводческие площадки, предприятия по убою, переработке и глубокой переработке продукции. Основные активы расположены в Белгородской, Брянской, Калининградской, Калужской, Курской, Московской, Орловской, Тульской и Смоленской областях. Владельцами холдинга являются Виктор и Александр Линники.