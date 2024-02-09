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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

Президент "Мираторга" сообщил о рекордной экспортной выручке холдинга за 2023 год

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Агропромышленный холдинг "Мираторг" в 2023 году получил экспортную выручку в размере 40 млрд рублей, это рекордный показатель, заявил президент холдинга Виктор Линник на выставке "Россия" на пленарном заседании в рамках дня сельского хозяйства.

"Мы являемся экспортером номер один мяса из России. 40 стран присутствия. В прошлом году мы поставили рекорд - это 40 млрд рублей выручки. Работаем с Юго-Восточной Азией, странами Персидского залива, наше мясо ценится, она высокого качества и конкурентоспособное по цене", - сказал он.

Как уточнили в пресс-службе "Мираторга", экспорт холдинга на 90% состоит из мяса и мясопродуктов.

В 2023 году "Мираторг" экспортировал 191 тысячу тонн продукции - от сырья, жиров и мясокостной муки до брендированных мясных полуфабрикатов и кормов для питомцев. По сравнению с предыдущим годом объем поставок увеличился на 18%.

Линник также сообщил, что за 20 лет работы холдинг инвестировал в развитие АПК 470 млрд рублей. "Мы продолжаем активно инвестировать в сельское хозяйство. Тем более что те возможности, которые государство предоставляет, уникальны. Надо работать", - подчеркнул он.

В настоящее время "Мираторг" является первым производителем свинины и говядины в России, входит в числе ведущих производителей зерновых, масличных и комбикормов в стране. Среди других направлений бизнеса - птицеводство, производство ягнятины, розовой телятины, замороженных полуфабрикатов, кормов для домашних животных, а также овощеводство, производство готовых блюд и напитков. Это более 20 заводов, сотни животноводческих площадок, 55 товарных сегментов, 2 500 товарных позиций, 43 тысячи рабочих мест в 28 регионах. Холдинг управляет собственной логистической компанией, эксплуатирует 15 дистрибуторских центров, развивает собственную розничную сеть.

АПХ "Мираторг" основан в 1995 году. Основные активы расположены в Белгородской, Брянской, Калининградской, Калужской, Курской, Московской, Орловской, Тульской и Смоленской областях. Владельцами холдинга являются Виктор и Александр Линники.

Александр Линник Виктор Линник Мираторг
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