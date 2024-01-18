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"Мираторг" в 2024 году планирует увеличить экспорт продукции на 15%

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - АПХ "Мираторг", один из ведущих агрохолдингов РФ, в 2024 году планирует увеличить экспорт продукции на 15%, готовится к поставкам свинины в Китай, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Приступили к подготовке отправки первой партии свинины со своей производственной площадки, расположенной в Белгородской области. На сегодняшний день уже подписаны первые контракты с китайскими клиентами и определены артикулы продукции с учетом национальных особенностей китайской кухни, - сказали в пресс-службе. - Есть позиции, которые пользуются высоким спросом в Китае, и при этом не востребованы в России. Для производителя реализация этих товарных направлений там, где они востребованы, существенно снижает себестоимость основной мясной продукции, способствует развитию собственного производства".

В 2023 году "Мираторг" увеличил производство свинины на 21%, что позволяет не только обеспечивать внутреннюю потребность рынка, но и наращивать экспортный потенциал. В планах на 2024 год увеличить производство еще на 17%.

Как уточнили в пресс-службе, свинина будет отправлена в КНР по железной дороге, время доставки от момента загрузки на распределительном центре в Белгородской области до пункта назначения составит всего 14 дней.

В пресс-службе также сообщили, что в 2024 году холдинг планирует увеличить экспорт своей продукции на 15%. В прошлом году за рубеж было отправлено 191 тыс. тонн – от сырья, жиров и мясокостной муки до брендированных мясных полуфабрикатов и кормов для питомцев. Рост составил 18%.

"Если пять лет назад мы отгружали две-три тысячи тонн продукции в месяц, то сейчас – до 20 тыс. тонн, - уточнили в компании. - Спрос на мясо в мире к 2040-м годам увеличится с сегодняшних 360 млн еще почти на 100 млн тонн. Количество стран, способных и имеющих возможность увеличить производство, ограничено. Россия определенно имеет природные ресурсы и кормовую базу, чтобы в разы увеличить производство мяса". При этом в холдинге напомнили, что уже сейчас РФ занимает четвертое место в мире по его производству.

В пресс-службе уточнили, что наибольший экспортный спрос приходится на мясо птицы и свинину как наиболее доступные виды мяса. Однако будет расти и спрос на говядину, считают в "Мираторге" (холдинг является одним из основных производителей говядины в РФ).

В настоящее время покупателями продукции холдинга являются 39 стран мира. "Большая часть поставок приходится на страны СНГ, затем – Азия, Европа и страны MENA", - уточнили в пресс-службе.

В холдинге также сообщили, что для расчетов в экспортных операциях используются доллары и дирхамы, постепенно увеличивается увеличивается доля юаня.

"В планах – выпускать новые продукты, обеспечивать рост ассортимента, увеличивать долю бренда на полках во всех странах, куда поставляем российское мясо", - подчеркнули в холдинге.

АПХ "Мираторг" основан в 1995 году. В его состав входят растениеводческий дивизион, комбикормовые заводы, свиноводческие, птицеводческие, животноводческие площадки, предприятия по убою, переработке и глубокой переработке продукции. Основные активы расположены в Белгородской, Брянской, Калининградской, Калужской, Курской, Московской, Орловской, Тульской и Смоленской областях. Владельцами холдинга являются Виктор и Александр Линники.

Мираторг
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