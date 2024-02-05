Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

"Софтлайн" планирует купить производителя кассового оборудования "Атол"

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - "Софтлайн" ведет переговоры о покупке 100% в производителе оборудования для автоматизации торговли (онлайн-касс, POS-терминалов, сканеров штрих-кодов, принтеров этикеток и т. д.) "Атол", пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, переговоры находятся в завершающей стадии, сумма сделки – на уровне 5 млрд рублей. Впрочем, один из источников настаивает, что "Софтлайн" выкупит лишь долю в "Атол".

Владельцы "Атола" вели переговоры, предполагающие продажу актива, с рядом компаний, рассказали изданию топ-менеджер одного из крупных банков и собеседник на софтверном рынке.

В "Софтлайне" и "Атоле" отказались от комментариев. Ирина Макарова (владеет 50% в ООО "УК Атол") сказала, что не готова обсуждать слухи.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "УК Атол" на паритетных началах принадлежит Алексею и Ирине Макаровым (по 50%). "УК Атол" на 100% владеет ООО "Атол", ООО "Атол Онлайн", ООО "Атол Сигма", ООО "Казначей" и ООО "Центр разработки и исследований".

ПАО "Софтлайн" – поставщик IT-решений, материнская консолидирующая компания для российских активов, ранее входивших в глобальную группу Softline Holding PLC. Акции компании торгуются на Мосбирже, free float составляет 17%.

Softline Софтлайн Атол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Акции "Яндекса" упали на 9,3% на корпоративных новостях

Yandex N.V. может направить часть денег от продажи бизнеса "Яндекса" своим акционерам через buyback

Yandex N.V. продает "Яндекс" за 475 млрд руб. консорциуму инвесторов

Yandex N.V. продает "Яндекс" за 475 млрд руб. консорциуму инвесторов

Цена нефти Brent подросла до $77,71 за баррель

Спикер Палаты представителей США раскритиковал законопроект о границе

Спикер Палаты представителей США раскритиковал законопроект о границе

Поставки "Газпрома" в Китай в субботу обновили рекорд

Турецкий строительный подрядчик Ronesans объявил об уходе из России

Цены на какао-бобы достигли максимума с 1977 года

Цены на какао-бобы достигли максимума с 1977 года

Структура "Интер РАО" приобрела бывшее СП "Силовых машин" и Toshiba

Рубль в пятницу подешевел к основным валютам на фоне обвалившихся цен на нефть

Рубль в пятницу подешевел к основным валютам на фоне обвалившихся цен на нефть
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });