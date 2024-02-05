"Софтлайн" планирует купить производителя кассового оборудования "Атол"

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - "Софтлайн" ведет переговоры о покупке 100% в производителе оборудования для автоматизации торговли (онлайн-касс, POS-терминалов, сканеров штрих-кодов, принтеров этикеток и т. д.) "Атол", пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, переговоры находятся в завершающей стадии, сумма сделки – на уровне 5 млрд рублей. Впрочем, один из источников настаивает, что "Софтлайн" выкупит лишь долю в "Атол".

Владельцы "Атола" вели переговоры, предполагающие продажу актива, с рядом компаний, рассказали изданию топ-менеджер одного из крупных банков и собеседник на софтверном рынке.

В "Софтлайне" и "Атоле" отказались от комментариев. Ирина Макарова (владеет 50% в ООО "УК Атол") сказала, что не готова обсуждать слухи.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "УК Атол" на паритетных началах принадлежит Алексею и Ирине Макаровым (по 50%). "УК Атол" на 100% владеет ООО "Атол", ООО "Атол Онлайн", ООО "Атол Сигма", ООО "Казначей" и ООО "Центр разработки и исследований".

ПАО "Софтлайн" – поставщик IT-решений, материнская консолидирующая компания для российских активов, ранее входивших в глобальную группу Softline Holding PLC. Акции компании торгуются на Мосбирже, free float составляет 17%.