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Estee Lauder получила скорректированную прибыль значительно выше прогноза

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Американский производитель косметики и парфюмерии Estee Lauder Cos. во втором квартале 2024 финансового года сократил выручку на 7%, чистую прибыль - на 21%, однако доходы и скорректированная прибыль превзошли ожидания рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре 2023 года составила $313 млн, или $0,87 в расчете на акцию, по сравнению с $394 млн, или $1,09 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Скорректированный показатель составил $0,88 на акцию против $1,54 годом ранее.

Выручка в отчетном периоде снизилась до $4,279 млрд с $4,62 млрд годом ранее. Органический спад составил 8%.

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Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали скорректированную прибыль на уровне $0,54 на акцию при выручке в $4,19 млрд.

Продажи товаров по уходу за кожей в минувшем финквартале сократились на 10% - до $2,173 млрд, декоративной косметики - на 8%, до $1,167 млрд, средств по уходу за волосами - на 5%, до $173 млн. Между тем реализация парфюмерии практически не изменилась и составила $737 млн.

Компания ухудшила годовой прогноз скорректированной прибыли до $2,04-2,2 с $2,17-2,42 в расчете на акцию и ожидает, что выручка в текущем фингоду продемонстрирует динамику в диапазоне от снижения на 1% до повышения на 1% как в номинальном, так и в органическом выражении (ранее прогнозировался диапазон от снижения на 2% до повышения на 1% в номинальном выражении и от снижения на 1% до повышения на 1% в органическом).

Котировки бумаг Estee Lauder растут на 15,4% в ходе предварительных торгов в понедельник.

Estee Lauder выпускает парфюмерные и косметические товары, включая товары под одноименным брендом, а также под брендами Origins, Clinique, Tom Ford и Kilian Paris. География продаж охватывает порядка 150 стран и территорий, штат компании превышает 60 тыс. человек.

Estee Lauder
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