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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

"Уральская сталь" увеличила объем размещения облигаций до 350 млн юаней

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - АО "Уральская сталь" увеличило объем размещения 2-летних облигаций серии БО-001P-03 с не менее 300 млн до 350 млн юаней, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Финальный ориентир ставки 1-го купона – 7,05% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,24% годовых, купоны - квартальные.

Сбор заявок прошел 19 февраля с 11:00 до 15:00. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,25-7,50% годовых.

Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут производиться в юанях, но по решению эмитента и запросам инвесторов возможны выплаты в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России.

Организаторами выступают Газпромбанк, Россельхозбанк, ИФК "Солид", инвестбанк "Синара" и БК "Регион". Техразмещение запланировано на 22 февраля.

Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 20 млрд рублей.

"Уральская сталь" (Новотроицк, Оренбургская область) – один из крупнейших в России производителей товарного чугуна, мостостали и стали для производства труб большого диаметра. В феврале 2022 года "Металлоинвест" закрыл сделку по продаже 100% АО "Уральская сталь" "Загорскому трубному заводу", который рассматривал "Уральскую сталь" как площадку для нового проекта – производства бесшовных труб нефтяного сортамента (OCTG). Сделка оценивалась в $500 млн.

Уральская сталь
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