Производители смарт-карт ждут введения балльной оценки уровня локализации их продукции

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Российские производители смарт-карт и RFID-меток рассчитывают на введение балльной оценки уровня локализации производства для такой продукции. Минпромторг опубликовал на портале проектов нормативных правовых актов проект соответствующего правительственного постановления, подготовленный 19 компаниями.

"Проект постановления разработан российскими производителями радиоэлектронной продукции и в случае принятия не окажет отрицательного влияния на объемы производства в России, позволит более гибко применять систему оценки уровня локализации, а также будет стимулировать предприятия на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ", - говорится в пояснительной записке к проекту.

В записке также указаны 19 основных российских производителей смарт-карт, радиочастотных меток и интегральных микросхем для их производства. В их числе "Микрон", "Ангстрем", "Гознак", НТЦ "Атлас", "Смарт Системз", НИИМЭ и другие.

Сам документ предусматривает внесение изменения в постановление №719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации". А именно, в раздел IX приложения к этому постановлению (включает в себя различную радиоэлектронную продукцию) предлагается внести карты со встроенными интегральными схемами (смарт-карты) и средств радиочастотной идентификации (RFID-метки). Причем на эту продукцию предлагается распространить двухуровневую систему (первый уровень предусматривает использование чипов российского производства, второй - иностранного).

Для каждой категории установлено требование по уровню локализации в баллах с увеличением минимального числа баллов по годам. Так, для смарт-карт минимальный уровень локализации для признания таких карт российскими предлагается установить в 70 баллов с 1 января 2024 года, с 1 января 2026 года - не менее 85 баллов, с 1 января 2028 года - не менее 100 баллов (максимальное число баллов). Для sim-карт (в формате смарт-карты) порог "российскости" предполагается установить в 75 и в 90 баллов (в 2024 и в 2026 годах соответственно), для RFID-меток - 90 и 105 баллов (2024 и 2026 годы), для sim-карт (за исключением формата смарт-карты) - 75 и 85 баллов.

Балльная система уровня локализации производства радиоэлектроники была введена в 2022 году и распространяется на 20 видов продукции, включая компьютеры, мониторы и проекторы, принтеры и сканеры, печатные платы, кассовые терминалы, банкоматы пр.

Минпромторг еще летом 2021 года подготовил предложение о введении балльной системы оценки уровня локализации радиоэлектронной продукции.

"Надо стимулировать спрос на российскую радиоэлектронику, - говорил в 2022 году заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак. - Это важно в ситуации, когда далеко не все иностранные производители наш рынок покинули, и поэтому своего производителя мы должны защищать. Будем модернизировать наши механизмы по поддержке в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ, за счет коррекции правительственного постановления 719, которое определяет условия и порядок подтверждении производства промпродукции на территории РФ".