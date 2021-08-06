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Минпромторг подготовил балльную систему оценки локализации автоэлектроники

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Минпромторг России разработал балльную систему оценки уровня локализации автоэлектроники. Проект соответствующих изменений в постановление правительства N719 ("О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации") размещен на сайте regulation.gov.ru.

Проект документа предполагает поэтапное с 2021 года по 2029 год увеличение уровня локализации отдельных видов электронного оборудования в автомобилях, включая блок управления двигателем, управление ABS и ESP, системы экстренного вызова на основе ЭРА-ГЛОНАСС, системы помощи водителю (ADAS), управление рулевой системы, системы пассивной безопасности и другие.

В Минпромторге рассчитывают, что введение балльной системы "позволит более гибко применять систему оценивания уровня локализации, а также будет стимулировать предприятия на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ".

Ранее замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак говорил журналистам, что Минпромторг подготовил предложения по господдержке разработки, производства и внедрения отечественной радиоэлектроники, и автоэлектроники в частности. Одна из мер стимулирования предполагает компенсацию до 90% затрат на разработку при создании модулей и электронной компонентной базы, еще одна - возмещение 50% затрат на внедрение отечественной электроники. Кроме того, уровень локализации учитывается при возмещении автопроизводителям сбора на утилизацию, что повышает их заинтересованность во внедрении российских решений.

О том, что Минпромторг ведет переговоры с автопроизводителями о переходе на отечественные разработки в области электроники, Шпак говорил журналистам в конце мая. "Достаточно зрелые нормы используются в автоэлектронике, соответственно, мы такие нормы либо уже освоили, либо освоим в ближайшее время. Сейчас работаем с автопроизводителями над тем, чтобы они включали в свои логистические цепочки наши разработки по микроэлектронике для того, чтобы это все попало на их конвейер", - говорил он, отмечая, что внедрение отечественной автоэлектроники может начаться в этом году с оборудования ГЛОНАСС и более массово - со следующего года.

В материалах к проекту изменений в 719-е постановление Минпромторг приводит перечень из 14 российских производителей автоэлектроники. В их числе расположенные в Москве НПП "ИТЭЛМА", ФГУП "НАМИ", ООО "Автоконнекс" с подконтрольным ООО "Сантэл-Навигация", ООО "Новые решения драйва", ООО "Сервисный центр Транстелематика", АО "Когнитив", а также ООО "МИКА-Мотор" (Ульяновская обл.), ООО "АБИТ" (Санкт-Петербург), АПМ "Кластер автомобильной промышленности" (Тольятти), АО "Завод "Копир" (Марий Эл), НПФ "АТИ" (Екатеринбург), ООО "Азимут" (Новосибирск), АО "Автоком" (Самара).

Минпромторг РФ

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