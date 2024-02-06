Средние максимальные ставки банков топ-10 РФ по вкладам на сроки более 3 месяцев снизились

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Средние максимальные ставки банков топ-10 для всех категорий вкладов физлиц в рублях, сроки которых превышают три месяца, в третьей декаде января 2024 года снизились по сравнению с предыдущей декадой, следует из материалов на сайте Банка России.

Исключением стала только средняя ставка по вкладам на срок до 90 дней - она увеличилась в третьей декаде января до 11,83% с 11,80% во второй декаде.

Средняя максимальная ставка по вкладам на срок от 91 до 180 дней снизилась в последней декаде января до 14,46% с 14,49%, от 181 дня до года - до 14,69% с 14,72%, на срок более года - до 12,77% с 12,94%.

В 2023 году декадное снижение одновременно для двух категорий вкладов фиксировалось только в первом полугодии, одновременно по трем категориям вкладов - ни разу после первой декады февраля (тогда увеличилась только средняя ставка по вкладам на срок 91 до 180 дней). Последний раз одновременное снижение по всем категориям вкладов, срок которых превышает три месяца, произошло в третьей декаде 2022 года.

Обобщенная индикативная ставка - среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по всем вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) - банков топ-10 в третьей декаде января по сравнению со второй декадой хотя и минимально, но увеличилась - до 14,88% с 14,87%.

Расчет ставок произведен на основании данных Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка "ФК Открытие", Московского кредитного банка, Тинькофф банка, Промсвязьбанка и Совкомбанка.