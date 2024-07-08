Eli Lilly купит конкурирующую Morphic за $3,2 млрд
На этой новости акции Morphic подорожали на 77%
Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Американская фармкомпания Eli Lilly договорилась о покупке разработчика биофармацевтических препаратов от тяжелых хронических заболеваний Morphic Holding примерно за $3,2 млрд, говорится в совместном пресс-релизе компаний.
Eli Lilly запустит тендерное предложение о приобретении всех находящихся в обращении акций Morphic по цене $57 за штуку с оплатой денежными средствами.
После его успешного закрытия Eli Lilly по той же цене выкупит оставшиеся бумаги.
Закрытие сделки ожидается в третьем квартале.
Morphic в числе прочего разрабатывает препараты от аутоиммунных, сердечно-сосудистых, метаболических заболеваний, фиброза и рака. Ее флагманский препарат от воспалительных заболеваний кишечника проходит вторую фазу клинических испытаний.
Акции Morphic взлетели в цене на 76,5% в ходе предварительных торгов в понедельник, до $56,2 за бумагу.