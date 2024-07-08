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Eli Lilly купит конкурирующую Morphic за $3,2 млрд

На этой новости акции Morphic подорожали на 77%

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Американская фармкомпания Eli Lilly договорилась о покупке разработчика биофармацевтических препаратов от тяжелых хронических заболеваний Morphic Holding примерно за $3,2 млрд, говорится в совместном пресс-релизе компаний.

Eli Lilly запустит тендерное предложение о приобретении всех находящихся в обращении акций Morphic по цене $57 за штуку с оплатой денежными средствами.

После его успешного закрытия Eli Lilly по той же цене выкупит оставшиеся бумаги.

Закрытие сделки ожидается в третьем квартале.

Morphic в числе прочего разрабатывает препараты от аутоиммунных, сердечно-сосудистых, метаболических заболеваний, фиброза и рака. Ее флагманский препарат от воспалительных заболеваний кишечника проходит вторую фазу клинических испытаний.

Акции Morphic взлетели в цене на 76,5% в ходе предварительных торгов в понедельник, до $56,2 за бумагу.

Eli Lilly Morphic США
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