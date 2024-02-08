Въездной туризм в России подорожал вдвое за последние несколько лет

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Двукратное повышение стоимости путешествий в Россию после пандемии стало одной из причин медленного восстановления въездного турпотока, так как конкуренция между странами за туристов на международном рынке очень высокая, считают эксперты Российского союза туриндустрии.

"По данным Центробанка, за первые три квартала 2023 года экспорт туруслуг принес России $5 124 млн. За тот же период 2019 года страна получила от въездного туризма $8 610 млн. Количество поездок за первые три квартала 2023 года сократилось более чем втрое по сравнению с 2019 годом. Но если раньше один турист в среднем тратил $435 за поездку, то сейчас вдвое больше - $858", - сообщил на стратегической сессии РСТ сопредседатель комитета по въездному туризму Алексей Венгин.

Гендиректор туроператора "Интурист" Александр Мусихин уточнил, что $860 - это цена нетто, а конечная цена тура - еще выше.

"Средняя цена брутто на тур в Россию - около $1 тысячи. Если добавить перелет - это уже $2 тысячи что по международным меркам выше среднего уровня для туристической поездки", - сказал он.

В РСТ повышение среднего чека объясняют тем, что за последнее время сильно снизилось число приграничных, как правило, низкобюджетных турпоездок. Одновременно изменилась конъюнктура рынка: например, вместо групповых туристов из Китая поехали индивидуальные, более состоятельные, выросло число гостей из богатых арабских стран. Влияет и общий рост цен в России, в том числе на отели, рестораны и транспорт.

По словам гендиректора компании "Свой-ТС" Сергея Войтовича, спрос на поездки в Россию сейчас заметно выше, чем год назад.

"Мы принимаем группы из Гонконга, Саудовской Аравии, Бахрейна, Ирана, Индонезии, Таиланда, из стран Латинской Америки. Получаем хорошие отзывы, потому что в России есть что посмотреть, это очень привлекательное направление. Но средняя цена тура с перелетом $2 тысячи - довольно ощутимая сумма, особенно, когда туристы едут большими семьями, как, например, из стран Ближнего Востока. При этом вариантов, куда поехать, у них очень много по тем же или даже меньшим ценам, и чтобы они выбирали именно Россию, нужно задуматься о ценовой политике", - говорит эксперт.

Он добавил, что рост цен на перелет связан с ограниченным авиасообщением России с другими странами.

"Но одновременно очень выросли цены на размещение, например, в Москве. Кроме того, в последнее время в качественных отелях трудно найти места для групп. Причина в деловой активности столицы. Например, сейчас проходит выставка "Россия", значительная часть мест в московских отелях занята. Гостиницам, понятно, нет смысла снижать цены", - сказал Войтович.

Одним из вариантов решения проблемы, по его мнению, мог бы стать механизм компенсации.

"Государство могло бы выпустить сертификаты по 1 млн рублей, которые туроператоры приобретали бы за 500 тыс. рублей и пользовались ими при оплате размещения группы или авиаперевозки. Это позволит туроператорам наполовину снизить стоимость туров для иностранных гостей, что значительно увеличит въездной турпоток", - пояснил Войтович.

Вице-президент РСТ Дмитрий Горин считает, что снизить цены на авиабилеты позволило бы наращивание количества рейсов за рубеж и подписание новых межправительственных соглашений, прежде всего, в части определения квот на регулярные авиаперевозки. Так можно добиться увеличения емкости перевозок и, соответственно, их удешевления.

По данным Росстата, в 2023 году в Россию с целью туризма въехало 670,7 тысячи иностранных граждан. Это почти в 8 раз меньше, чем в допандемийном 2019 году, когда турпоток превысил 5 млн.