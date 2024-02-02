Россию посетили 8,5 млн иностранных туристов в 2023 году

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Порядка 8,5 млн иностранных туристов посетили Россию в 2023 году, это на 3,5% больше, чем годом ранее, сообщил в пятницу директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

"Вчера появилась первая статистика по въезду. У нас получилось 8,5 млн иностранных туристов. Рост по сравнению с 2022 годом маленький, 3,5%, но все же он есть", - сказал он в ходе стратегической сессии Российского союза туриндустрии (РСТ).

"К 2030 году поставили планку увеличить въездной туризм в 1,5 раза, до 16 млн туристов. И мы видим, что благодаря ряду мер интерес иностранных туристов к поездкам в Россию возвращается. Об этом свидетельствует также данные по двукратному росту бронирования российских объектов размещения", - заявил он.

Как напомнил Кондратьев, для наращивания въездного турпотока были определены 17 приоритетных стран, в основном это страны Ближнего Востока и Азии.

"В этом году мы планируем решить ряд системных задач, среди которых - улучшение условий въезда в Россию за счет упрощения визового режима для стран Ближнего Востока и Азии, расширение списка стран с полным безвизовым въездом, совершенствование механизма электронной визы и групповых безвизовых турпоездок", - сказал он.

Как отметил руководитель департамента Минэкономразвития, в настоящее время ведется работа по созданию специального сервиса на базе платформы "Госуслуги" для подачи заявлений на групповые безвизовые турпоездки.

"Это будет цифровой сервис на базе "Госуслуг". Он направлен на то, чтобы сделать механизм прозрачным от момента подачи списков туроператорами до доведения этих списков до пограничников. Это поможет снять все существующие проблемы, которые у нас есть", - заключил Кондратьев.