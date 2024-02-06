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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

В ЦБ заявили о продолжении роста экономики РФ в IV квартале и начале замедления

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Рост российской экономики в IV квартале 2023 года продолжился, но его темпы замедлились по сравнению с III кварталом. Об этом говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ.

"Согласно оперативным индикаторам, рост экономики продолжается, несмотря на замедление в конце года. Ожидания бизнеса на 2024 г. в целом остались оптимистичными. В совокупности можно говорить об идущей подстройке экономики к жестким денежно-кредитным условиям. Этот процесс может сопровождаться временным повышением волатильности показателей экономической активности", - отмечается в докладе.

"Оперативная статистика свидетельствует о продолжении роста в IV квартале, однако ряд показателей указывает на замедление его темпов по сравнению с III кварталом. Так, о более сдержанном расширении деловой активности свидетельствуют динамика входящих потоков платежной системы Банка России, индексы PMI и снижение оптимизма в промышленности, фиксируемое опросами ИЭП", - констатируют аналитики ЦБ.

В докладе также отмечается, что в целом в 2024 году "можно ожидать замедления роста потребления домохозяйств при опережающем росте реальных зарплат и доходов".

"Некоторое замедление роста вероятно и в части валового накопления основного капитала. Однако госзаказ, льготные программы инвестиционного кредитования для приоритетных секторов и проектов и сохраняющиеся после ухода иностранных производителей и поставщиков ниши на рынке товаров и услуг будут способствовать расширению инвестиционной активности", - говорится в обзоре.

"Импорт после снижения, судя по всему, стабилизировался вслед за укреплением рубля. С учетом слабости мировой экономики в 2024 году стоимостная динамика российского ненефтегазового экспорта прежде всего будет определяться динамикой цен на мировых рынках и уровнем дисконта цен на российские товары, а не физическими объемами", - комментируют аналитики ЦБ ожидания по внешней торговле.

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