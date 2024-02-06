Аналитики ЦБ связали замедление инфляции в РФ с временными факторами

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Замедление темпов роста потребительских цен в декабре-январе (с поправкой на сезонность) в большей степени связано с временными дезинфляционными факторами на рынках отдельных товаров и услуг и укреплением рубля, чем со снижением общего инфляционного фона. Об этом говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

Аналитики Банка России отмечают разнонаправленный характер динамики показателей, характеризующих устойчивые компоненты роста цен, в декабре.

"Говорить об устойчивом тренде на замедление темпов роста цен пока преждевременно. Проинфляционное влияние временных факторов, которые в том числе вносили значительный вклад в ускорение роста цен во второй половине 2023 года, сменилось дезинфляционным", - отмечается в документе.

Кроме того, в декабре понижательное давление на цены оказали факторы технического характера: сезонность новых компонентов в услугах внутреннего туризма и перенос индексации тарифов на услуги пассажирского транспорта, подчеркивают аналитики ЦБ.

Они обращают внимание на сохраняющиеся повышенные инфляционные ожидания населения и бизнеса.

Предпринятое ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) еще не в полной мере проявилось в динамике спроса и цен, подчеркивает департамент ЦБ.