Минэнерго США понизило оценку добычи газа в стране в 2024 году на 1%

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Добыча природного газа в США из-за сбоев, связанных с холодной погодой, упала с месячного рекорда в 106 млрд куб. футов в сутки в декабре до 102 млрд куб. футов в сутки в январе. Об этом говорится в ежемесячном отчете управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Ведомство прогнозирует, что в феврале добыча начнет расти, к марту восстановится до 105 млрд куб. футов в сутки и останется на этом уровне до конца года.

"По нашему прогнозу, добыча сухого природного газа в среднем составит 104 млрд куб. футов в сутки за весь 2024 год (около 1,1 трлн куб. в год - ИФ), что почти на 1 млрд куб. футов в сутки (около 10 млрд куб. м газа в год - ИФ) меньше, чем мы прогнозировали в предыдущем отчете (меньше на 1%). Мы ожидаем, что добыча увеличится в 2025 году и составит в среднем более 106 миллиардов кубических футов в сутки", - говорится в отчете.

Минэнерго также отмечает рост внутреннего потребления газа за счет электроэнергетического сектора – в январе был установлен новый месячный рекорд – более 118 млрд куб. футов в сутки.

Хотя министерство ждет более мягкую, чем обычно, погоду в марте и феврале, в первом квартале ожидается рост потребления на 5% по сравнению с тем же кварталом 2023 года, который стал одним из самых теплых за историю наблюдения.

Рост потребления газа и сокращение добычи в январе привел к изъятию из хранилищ почти 920 млрд куб. футов в месяц (26 млрд куб. м - ИФ), что стало третьим показателем за всю историю.

"Но поскольку в начале января в хранилищах было на 13% больше, чем в среднем за последние пять лет, запасы остаются выше среднего за пять лет (2019-2023 гг.). Мы ожидаем, что запасы природного газа в США в феврале и марте сократятся на меньший, чем средний пятилетний уровень из-за более мягкой погоды, и на конец марта будут находиться на уровне 1910 млрд куб. футов, что на 15% выше, чем в среднем за 5 лет", - говорится в отчете.

Минэнерго напоминает, что 12 января цена на бирже Henry Hub скакнула до $13,2 за MMBtu в преддверии сильных холодов, но в среднем за январь осталась на уровне $3,18 за MMBtu. "Мы прогнозируем, что мягкая погода в оставшуюся часть первого квартала 2024 года сохранит среднюю спотовую цену на уровне $2,4 за MMBtu в феврале и марте. Но волатильность может вернуться, если наступит сильная холодная погода, даже на короткий период", - предупреждает EIA.

Также ожидается сокращение экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в феврале по сравнению с январем из-за частичной остановки в конце января завода Freeport LNG, которое, по ожиданию оператора, продлится около месяца.

Согласно отчету, предполагается, что в 2024 году США экспортируют 12,09 млрд куб. футов в сутки газа, в то время как месяц назад прогнозировался экспорт в 12,36 млрд куб. футов в сутки. Таким образом, прогноз снижен на 2,2%, или 0,3 млрд куб. футов в сутки (или около 2,7 млрд куб. м газа в год - ИФ).

Прогноз по экспорту на 2025 год сохранен в объеме 14,43 млрд куб. футов в сутки (около 150 млрд куб. м газа в год - ИФ).