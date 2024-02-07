Saudi Aramco обсуждает с индийскими компаниями инвестиции в химпроизводство

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco рассматривает возможность инвестирования в химические предприятия на территории Индии, обсуждает это с местными компаниями, сообщил старший вице-президент компании по нефтепереработке и нефтехимии Фейсал Факир.

Он напомнил, что в последние годы компания активизировала сотрудничество в области нефтехимии с Китаем, активно возводящим нефтехимические производства. Факир подчеркнул, что "частично Китай определяет стратегию компании в области нефтепереработки".

"Мы инвестируем в Китай по многим причинам. Кроме того, я думаю, что на данный момент они являются мировой фабрикой. (...) Мы также ценим бизнес индийских компаний. У нас здесь много клиентов. С нашими индийскими друзьями ведется много дискуссий о будущих инвестициях. Мы серьезно обсуждаем это с индийскими компаниями", - сказал он на сессии Indian Energy Week.