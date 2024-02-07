Audi ограничит выпуск электромобилей в Брюсселе из-за нехватки запчастей

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Германский производитель автомобилей класса люкс Audi ограничит объем производства электромобилей на заводе в Брюсселе минимум на две недели из-за нехватки запчастей, сообщает германское издание Automobilwoche.

Это затронет модели Q8 e-tron и Q8 e-tron Sportback.

"Ситуация с поставками остается нестабильной, возможны изменения" и продление ограничений в производстве, заявил официальный представитель компании.