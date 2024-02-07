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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

"Северсталь" отметила увеличение потребления стали в РФ в 2023 году на 7%

"Северсталь" отметила увеличение потребления стали в РФ в 2023 году на 7%
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Потребление стали в РФ выросло в 2023 году на 7%, до 46,3 млн тонн, говорится в обзоре, подготовленном "Северсталью".

При этом наибольший вклад в динамику рынка внесла строительная отрасль, спрос со стороны которой повысился на 9%, отмечают эксперты компании.

Машиностроительные предприятия продолжили восстановление после кризиса 2022 года, металлопотребление отрасли выросло на 14%. При этом потребление со стороны автомобилестроения увеличилось на 29% за счет высокого спроса на грузовую, коммерческую и спецтехнику, роста производства на "АвтоВАЗе" и выпуска автокомпонентов.

В то же время емкость рынка энергетики уменьшилась в 2023 году на 5%: сократился спрос в сегменте добычи и транспортировки газа на фоне корректировок инвестиционных программ компаний.

При том, что экономика РФ демонстрировала в течение 2023 года высокие темпы роста, в компании отмечают ряд факторов, которые уже проявили себя и могут оказать сдерживающее действие на спрос в металлопотребляющих отраслях, в том числе рост ключевой ставки и, как результат, ужесточение условий кредитования, в т. ч. по ипотечным кредитам.

В конце января Всемирная ассоциация стали (World Steel Association) оценивала объемы производства металла в РФ в 2023 году в 75,8 млн тонн (+5,6%).

Северсталь
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