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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Сбербанк получил разрешение на сделки залога с активами "Нефтисы"

Документ необходим для перевода активов в российскую юрисдикцию

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк получил разрешение на совершение сделок залога с долями в нескольких дочерних структурах "Нефтисы". Соответствующее распоряжение президент РФ Владимир Путин подписал 7 февраля, оно опубликовано на портале правовых актов.

Речь идет об ООО "Нефтегазопромысловые технологии", ООО "ПИТ "Сибинтэк", ООО "ЮрскНефть", ООО "УнтыгейНефть" (все входят в структуру "Нефтисы" - ИФ), а также ООО "Сладковско-Заречное".

Источник, знакомый с ситуацией, пояснил "Интерфаксу", что документ необходим для реализации процесса перевода в российскую юрисдикцию долей в перечисленных компаниях, которые ранее были переданы кредитной организации в залог. Разрешение позволит сохранить за Сбербанком право залога и после завершения редомициляции.

"НК "Нефтиса" основана в 2008 году бизнесменом Михаилом Гуцериевым. Группа компаний объединяет более 20 в основном добывающих предприятий. География их деятельности охватывает несколько крупных регионов РФ: Самарскую, Новосибирскую и Тюменскую области, Ханты-Мансийский автономный округ, Пермский край, Удмуртскую Республику и Республику Коми.

"Сладковско-Заречное", ранее входившее в группу "Сафмар", основанную также Гуцериевым, осуществляет геологоразведку и добычу углеводородов в Оренбургской области на нефтяных месторождениях: Кошинском, Сладковско-Заречном и Яснополянском.

Сбербанк Нефтиса
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