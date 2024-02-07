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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Рынок акций РФ в среду обновил максимум индекса МосБиржи с октября

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду вырос по большинству blue chips на фоне дорожающей нефти (Brent превышала $79 за баррель) и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок; индекс МосБиржи превысил 3255 пунктов, обновив максимум с конца октября 2023 года, при этом лидировали в росте расписки "Яндекса" (+5,8%). Во "втором эшелоне" на дебютных после IPO торгах выросли акции "Делимобиля" (+6,8% к цене размещения).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3256,58 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1124,71 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже выросли в пределах 2,8%.

Доллар к 18:50 стоил 91,18 рубля (-0,05 рубля), днем курс локально снижался до 90,76 руб./$1.

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